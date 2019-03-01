Министерство народного образования и Экзаменационный совет Кембриджского университета (Великобритания) 28 февраля в Ташкент подписали меморандум о взаимопонимании. Он, как ожидается, станет основой сотрудничества в развитии и формировании учебного процесса в президентских школах Узбекистана, сообщила пресс-службы МНО.

Стороны намерены установить процедуры «по справедливому, надежному и достоверному тестированию для приема одаренных учащихся в президентские школы». Кроме того, Экзаменационный совет поддержит внедрение учебной программы, направленной на раскрытие потенциала одаренных детей.

Как отмечает пресс-служба, одним из направлений сотрудничества станет «профессиональное развитие учителей и руководителей президентских школ в соответствии с лучшей международной практикой в своем классе».

Согласно рейтингу Times Higher Education, на который ссылается МНО, Кембриджский университет — единственный в мире вуз, который входит в топ-10 по всем преподаваемым предметам.

Президент Шавкат Мирзиёев 20 февраля подписал постановление «О мерах по образованию президентских школ», обучение в которых будет вестись на английском. Первые школы появятся в Ташкенте, Нукусе и Хиве. В них будут принимать после 4-го класса, в одном классе будет по 12 детей.