Сенат Олий Мажлиса на 18-м пленарном заседании в четверг одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами Узбекистана и России об использовании воздушного пространства двух государств военно-воздушными судами Узбекистана и России, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Документ был подписан главами оборонных ведомств двух стран 12 октября прошлого года в Ташкенте в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ. Он определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военно-воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов.

Как сообщил в своем выступлении сенатор Валерий Тян, ратификация соглашения «позволит достичь плановости и упрощения пролетов через воздушные пространства военно-воздушными судами сторон, повысить оперативность в вопросах предоставления разрешений на использование воздушного пространства сторон, сэкономить валютные средства сторон при возникновении необоснованных посадок военно-воздушных судов в ходе совершения пролетов через воздушное пространство сторон».

«По существующим правилам транзита особых грузов, определяемым воздушным законодательством Российской Федерации, воздушные перевозки приходится выполнять в обход территории России с пересечением воздушного пространства восьми государств… Тот же маршрут через территорию Российской Федерации становится короче на 900 км», — отметил он.

«Данное соглашение отвечает, в первую очередь, интересам Республики Узбекистан и повышает оперативность в решении вопросов организации срочных поставок продукции военного назначения и других материальных средств», — подчеркнул Валерий Тян.

Ратификация соглашения «безусловно создаст необходимую многостороннюю платформу и позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты», отметил сенатор.