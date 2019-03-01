«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных вариантов досуга в Ташкенте на 2 и 3 марта.
Две кинопремьеры проходят в столице: комедия «Любовницы» и криминальная драма «Наркокурьер». К просмотру также рекомендуется оскороносная картина «Зеленая книга».
В рамках IlkhomRockFest в Ташкенте впервые выступит легенда русского блюза Юрий Наумов с новым альбом «Эскапист».
В субботу в Молодежном театре пройдет пьеса «Миры в столкновении», написанная Идо Нетаньяху под впечатлением документов встреч Альберта Эйнштейна и Иммануэля Великовского.
Для детей в Театре марионеток Silk Route Marionettes 3 марта пройдет сказка «Аладдин и его волшебная лампа».
В Бостанлыкском районе Ташкентской области стартовал фестиваль зимних видов спорта «Чимган экстрим — 2019». В рамках которого пройдут соревнования среди лыжников, сноубордистов и выступления парапланеристов.
На вечере с Умидом Гафуровым в GroundZero KitobOlami участники узнают о том, как создавался проект TROLL.UZ и каким образом он превратился в платформу для обсуждения социальных вопросов.
Участники занятия по арт-терапии в ТРЦ Parus научатся восстанавливать гармонию и снимать тревожность.
Галерея Zero Line предлагает познакомить детей с современным и классическим искусством.
Творческие мастер-классы ждут детей в кондитерской Safia. Кроме того, кулинарные занятия подготовило кафе «Московская Пицца».
На выходных бесплатные игротеки пройдут сразу в двух местах: 2 марта — в магазине настольных игр Hobby Games, 3 марта — в ресторане Green.
Все мероприятия в Ташкенте смотрите в календаре Afisha.uz.
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