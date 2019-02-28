Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и международное рейтинговое агентство Times Higher Education (THE, Лондон) будут сотрудничать в повышении конкурентоспособности университетов Узбекистана. Это предусмотрено соглашением, подписанным 27 февраля в Ташкенте.

Как сообщила пресс-служба Минвуза, совместная работа будет нацелена на вхождение вузов страны в число ведущих мировых научно-образовательных центров и авторитетные рейтинги университетов.

Минвуз также подписал соглашение с одним из крупнейших в мире научных издательских домов Elsevier об использование его информационно-аналитической платформы. Этот инструмент позволит вузам Узбекистана проводить анализ наукометрической информации, отслеживая прогресс в области результативности научных исследований.

Министерство сформирует группу из ректоров и проректоров университетов Узбекистана, с которыми будут работать эксперты THE. Представители вузов получат доступ к данным и аналитике ТНЕ, а также поддержку в разработке институциональных стратегий и определении приоритетов развития своих вузов.