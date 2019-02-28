Запуск Туракурганской теплоэлектростанции общей мощностью 900 МВт запланирован до конца года. Первую парогазовую установку станции намечено ввести в строй в сентябре, вторую — в декабре, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Глава государства посетил объект в ходе поездки по Наманганской области.





На сегодня выполнен монтаж основных электрогенерирующих агрегатов — первого и второго трансформаторных блоков и парогазовой турбины. Завершены работы по прокладке внешних коммуникаций и сети водоснабжения. Объект будет обеспечиваться газом через магистральный газопровод «Сох-Наманган», а технической водой — из Большого Наманганского канала.

После запуска станции для нужд Ферганской долины будет вырабатываться дополнительно 6,7 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд долларов. Он финансируется за счет средств Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Фонда реконструкции и развития Узбекистана и компании «Узбекэнерго».





Строительством станции занимается японский консорциум Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems, выигравший тендер осенью 2016 года.