Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов утвердил логотип столицы, сообщила пресс-служба городского хокимията.

Знак в виде открытых золотых ворот и голубого неба, которые вместе формируют букву «Т», был признан лучшим по итогам конкурса, проведенного хокимиятом Ташкента и общественным советом при администрации города.

Новый логотип столицы будет использоваться на туристических выставках, торговых ярмарках и других мероприятиях в Узбекистане и за рубежом, на туристских объектах, картах и других печатных и электронных материалах, сувенирах, одежде и другой продукции, рассчитанной на туристов, а также в рекламе, видеороликах и телепередачах, посвященных туризму в Ташкенте.

Конкурс по разработке бренда столицы проводился осенью, но подготовка к нему была начата в июле. В состав конкурсной комиссии вошли представители общественного совета, специалисты в области маркетинга, брендинга, дизайна, имеющие опыт в Узбекистане, России и странах Европы и Азии.

Целями проекта были определены: создание положительного образа Ташкента для улучшения его инвестиционной̆ привлекательности, усиление региональных позиций в Центральной Азии и формирование атмосферы перспективного и благоприятного места для жизни, инвестиций и туризма. Бренд-платформа, разработка которой велась несколько месяцев, основана на идее «Ташкент — это наш общий дом».

В основу концепции логотипа заложена идея гостеприимности и открытости Ташкента (ворота), а также, символ благополучия и спокойствия (чистое небо). Особенность знака в том, что он является динамичным и легко трансформируется, может менять цвет и включать в себя разные тематические узоры, изображения и фигуры. Это позволяет интегрировать его в любую городскую среду и любое событие: общественные пространства, музеи, муниципальные службы, транспорт, выставки, концерты и так далее.