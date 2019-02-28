LED-экраны, которые совсем недавно казались верхом совершенства, уходят в прошлое, уступив свое место технологии OLED. Насыщенная яркими и четкими цветами реальность LG OLED TV объединяется c эстетикой стекла. OLED переводит телевизоры на новый уровень, сочетая превосходное качество изображения и инновационный дизайн.





Элегантность стекла соответствует непревзойденной и утонченной технологии OLED, созданной для передачи изображения великолепного качества, которое, кажется, парит в воздухе. А глубокий черный цвет обеспечивает безграничную контрастность изображения, расширяя возможности цветопередачи.





Благодаря фронтальным колонкам Dolby Atmos качество звука, словно в кинотеатре. Колонки спрятаны в конструкцию телевизора, поэтому дизайн OLED TV остается неизменно лаконичным и премиальным.

Умный процессор α7 (Alpha7) оптимизирован для LG OLED TV. Благодаря интеллектуальному процессору α7 зрители могут насладиться четким изображением с изысканной детализацией, яркими красками и большей глубиной в каждом кадре.





Телевизор OLED55B8PLA — это яркий пример неустанной разработки LG в сфере OLED-телевизоров. В нем сочетается передовое качество изображения, объемное звучание и превосходный дизайн.

По вопросам покупки телевизора LG OLED55B8PLA и сервисного обслуживания можно обращаться:

на технорынок «Fleshka» (бывшая фабрика «Малика»);

в сеть магазинов MEDIAPARK Bozori;

фирменный магазин LG в ТРК «Next» или по номеру: (+998) 95−143−00−03;

службу сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.





Официальные странички LG Uzbekistan в социальных сетях:

Facebook: fb.com/LGUzbekistan

Instagram: @LGUzbekistan

Telegram: t.me/lguzbekistan

На правах рекламы.