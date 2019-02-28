28 февраля примерно в 18.45 мужчина в состоянии алкогольного опьянения повис на мосту над Ташкентской кольцевой автодорогой (возле рынка «Куйлюк») в Бектемирском районе.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, им оказался уроженец Джизакской области, временно проживающий в Ташкентской области. 42-летнего мужчину спасли граждане и сотрудники органов внутренних дел.

«Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается первая помощь и проводится беседа с психологами», — отмечается в сообщении.

Как отметили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД, причина, по которой мужчина повис на мосту, пока неизвестна.

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