26−28 февраля в Хатырчинском районе Навоийской области прошли командно-штабные учения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В учениях участвовали 2234 рабочих и 121 единица техники, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

За основу учений взята обстановка, которая может сложиться в результате землетрясения: разрушение зданий и сооружений, возникновение многочисленных очагов возгорания, вспышки очагов инфекционных заболеваний, разрушение коммунальных и транспортных инфраструктур населенных пунктов.

Районные службы спасения отработали действия по оповещению и сбору информации об обстановке в очагах разрушения, ликвидации последствий и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения.

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