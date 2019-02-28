В Ташкенте планируется создать Центр современной культуры. Министерство культуры 27 февраля опубликовало для обсуждения соответствующий проект постановления Кабинета Министров.

Центр предполагается создать для развития и популяризации искусства в Узбекистане, а также «укрепления положительного имиджа страны на мировой культурной арене». Ему на правах оперативного управления передается бывшее здание хокимията Ташкента, расположенное в Мирабадском районе на улице Амира Темура, 6.

Перепланировку и капитальный ремонт здания могут поручить итальянскому архитектурному бюро Grace Екатерины Головатюк и Джакомо Кантони. На счету бюро такой проект, как летний кинотеатр московского музея современного искусства «Гараж».

Обсуждение проекта продлится до 14 марта.