Водители автобусов в Ташкенте наказаны за отказ опустить пандус для пассажира с инвалидностью, сообщила компания «Тошшахартрансхизмат».

20 февраля на остановке «Северный вокзал» пассажир в инвалидной коляске хотел воспользоваться автобусами маршрута 62 (12-й автобусный парк) и 13 т (1-й парк). На обоих маршрутах курсируют новые автобусы SAZ LE 60, оборудованные пандусами. Однако водители не помогли пассажиру заехать в автобусы, объяснив это тем, что пандус не работает.

Ситуация была изучена руководством «Тошшахартрансхизмат», которое приняло решение перевести «безответственных водителей» на хозяйственные работы сроком на 10 дней.

У водителей взяты гарантийные письма о недопущении подобных нарушений в будущем. Кроме того, для них проведен повторный инструктаж по пользованию пандусами.

Напомним, указом президента с марта прошлого года в Узбекистане был введен запрет на приобретение городских пассажирских транспортных средств, не приспособленных для лиц с инвалидностью. Дополнительно запланирован ряд мер по приспособлению общественного транспорта и окружающей среды для лиц с инвалидностью.

Кодекс об административной ответственности предусматривает наказание за невыполнение требований по созданию условий людям с инвалидностью для пользования общественным транспортом.