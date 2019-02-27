Ассоциация футбола Узбекистана отменила пожизненную дисквалификацию бывшего главного тренера национальной сборной Самвела Бабаяна под поручительство ташкентского «Бунёдкора», сообщила пресс-служба АФУ.

26 февраля Самвел Бабаян стал советником президента футбольного клуба «Локомотив». Назначение вызвало недовольство у общественности, поскольку 47-летний специалист был пожизненно отстранен от футбольной деятельности в январе прошлого года.

Как отмечает АФУ, Самвел Бабаян был отправлен в отставку после того, как национальная сборная Узбекистана не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года. Позднее АФУ через виртуальную приемную президента Узбекистана получила более 10 тысяч писем с жалобами на бывшего наставника.

На основе этих обращений 15 января 2018 года Ассоциация футбола возбудила дело в отношении Самвела Бабаяна, а бюро Исполнительного комитета АФУ приняло решение об отстранении наставника от футбола.

«В ходе изучения дела было установлено, что Самвел Бабаян использовал национальную сборную Узбекистана в личных интересах. Только по этой причине уже можно было закрыть двери сборной для него навсегда. Однако, позднее ФК „Бунёдкор“ обратился в исполком АФУ с просьбой о снятии дисквалификации с бывшего тренера сборной Узбекистана под личное поручительство клуба», — отмечает АФУ.

«ФК „Бунёдкор“ под личную ответственность просит о смягчении дисциплинарных санкций в отношении Самвела Бабаяна. Стоит учитывать тот факт, что глава нашего государства неоднократно издавал указы о помиловании людей, которые обвинялись в тяжелых преступлениях, но глубоко раскаялись о содеянном и твердо встали на путь исправления. Мы считаем, что необходимо протянуть руку помощи тем, кто виновен, но готов работать, чтобы искупить свою вину, руководствуясь принципом гуманизма», — говорится в заявлении.

Члены Исполнительного комитета АФУ «единодушно поддержали» обращение. Таким образом, исполком АФУ завершил работу по делу экс-тренера национальной сборной 1 февраля 2018 года, а дисквалификация специалиста была отменена.

Как отмечает ассоциация, во времена работы Самвела Бабаяна в сборной Узбекистана было допущено множество ошибок.

«АФУ сделала соответствующие выводы и постаралась устранить недостатки. В этой связи, АФУ приняла решение назначить на пост главного тренера сборной Узбекистана иностранного тренера, который хорошо знаком с европейским и латиноамериканским футболом, у которого есть потенциал для работы с узбекскими футболистами, и который добился выдающихся успехов за свою карьеру».