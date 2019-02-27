Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила о скидках на внутренние рейсы в дни празднования Навруза 21−24 марта.

Праздничные скидки предоставляются:

пенсионерам, инвалидам, участникам войны 1941−1945 годов и лицам, приравненным к ним, — 50%;

студентам вузов, школьникам, учащихся колледжей и лицеев, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК (при предоставлении удостоверений и студенческих билетов) — 15%;

семьям (от 2 человек — муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18-ти лет при наличии свидетельство о браке) — 15%;

коллективам (от 4 человек и более) — 15%.

Все категории пассажиров получают скидку в 10% на перемещение в высокоскоростных электропоездах Afrosiyob.