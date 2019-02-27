Министерство народного образования Узбекистана и правительство США подписали меморандум о взаимопонимании 27 февраля, сообщила пресс-служба МНО. В рамках документа американское правительство окажет поддержку в реформировании сферы образования Узбекистана.

Меморандум подписан министром народного образования Шерзодом Шерматовым, и. о. помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс и зампомощника администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по Центральной и Южной Азии Хавьер Пьедра в Ташкенте.

Планируется, что USAID будет консультировать МНО по таким направлениям, как стратегическое планирование, мобилизация ресурсов и техническая помощь для совершенствования методологии преподавания и развития учебных программ.

Кроме того, USAID поможет провести оценку навыков чтения (Early Grade Reading Assessment, EGRA) и математики (Early Grade Mathematics Assessment, EGMA) среди учащихся начальных школ.

Государственный департамент США окажет помощь МНО в создании школьных консультативных служб, разработке новых учебных стандартов и учебников. Американская сторона будет консультировать министерство по вопросам администрирования школ.

Госдепартамент также проведет тренинги для учителей для улучшения качества преподавания английского языка в школах Узбекистана.

Одним из направлений сотрудничества станет спорт, отмечается в сообщении. Стороны намерены сократить насилие в школах через привлечение детей к спорту и внеурочным занятиям.

Американская сторона поможет Узбекистану в повышении качества обучения STEM-дисциплинам (наука, технология, инжиниринг и математика) в школах и окажет поддержку в реализации проектов IT-nation и English speaking nation. Проекты направлены на повышение навыков учеников в сфере информационных технологий и знания английского языка.