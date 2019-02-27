24 февраля в возрасте 78 лет в Израиле скончался правозащитник из Узбекистана Марат Захидов, работавший генеральным секретарем Международного общества прав человека (МОПЧ, Германия).

Как сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на посольство Узбекистана в Израиле, он прибыл в эту страну на медицинское обследование.

«Консульским отделом посольства предприняты конкретные меры по решению организационных и юридических вопросов. С разрешения израильских властей и согласия родственников тело покойного Марата Захидова будет отправлено в Ташкент ближайшим рейсом Национальной авиакомпании „Узбекистон хаво йуллари“», — говорится в сообщении.