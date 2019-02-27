В рамках Всемирного мобильного конгресса, который проходит с 25 по 28 февраля в Барселоне, Huawei презентует новые технологические разработки.

Конвергентное распределенное хранилище следующего поколения

Huawei FusionStorage 8.0 основывается на принципе «Один ЦОД — одно хранилище» и поможет клиентам из различных отраслей, в том числе телекоммуникаций и финансов, с легкостью перейти в облако. Это решение позволяет одной системе хранения поддерживать блочные, файловые, объектные и HDFS-протоколы, а также протоколы баз данных. FusionStorage 8.0 управляет смешанными приложениями во всех сценариях и в течение полного жизненного цикла данных — от формирования и аварийного исследования до аналитики и архивирования. Это обеспечивает свободное перемещение данных и гарантирует стабильно высокое качество обслуживания.

Вместо традиционного разрозненного развертывания на базе различных протоколов, Huawei FusionStorage 8.0 предполагает единое развертывание посредством конвергентных протоколов. Это снижает общую стоимость владения на 30% и повышает эффективность использования ресурсов, а также позволяет одной системе хранения поддерживать базовые и специализированные корпоративные приложения, а конвергентные облака обеспечивают интеграцию периферийных, частных и публичных облаков в рамках одной платформы.

Huawei FusionStorage 8.0 — первая распределенная система хранения на рынке, поддерживающая критически важные корпоративные приложения благодаря революционным технологиям, оптимально подходящим для ключевых операторских баз данных и финансовых онлайн-приложений, требующих быстрого I/O-реагирования. Она обеспечивает горизонтальное масштабирование одного кластера до 4096 узлов и десятки миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS), а промышленные микросхемы памяти и технологии ускорения FlashLink позволяют узлам работать с твердотельными накопителями более эффективно, обеспечивая задержку не более 0,5 миллисекунд и высочайшую производительность.

С помощью Huawei FusionStorage 8.0 компания China Mobile (Liaoning) запустила систему объемом 10 петабайт, безаварийно проработавшую более четырех лет, повысившую производительность базы данных и сократившую время обработки 100 терабайт данных по анализу операций примерно в пять раз — с десяти часов до двух.





Интегрированное транспортное решение, ориентированное на 5G

Также в ходе конгресса компания Huawei представила новую разработку, которая поможет строить транспортные сети, которые будут поддерживать все сервисы. Это позволит операторам ускорить развитие технологии 5G за счет упрощенной транспортной сети и быстрого развертывания.

Это решение создано на базе первого на рынке маршрутизатора 50GE и радиорелейных 5G-решений с PAM-4 (четырехуровневой амплитудно-импульсной модуляцией). Оно позволяет развить скорость работы сети до 10 Гб/с на объекте и добиться сокращения общей стоимости владения на 30%. Транспортное 5G-решение Huawei поддерживает протоколы MPLS и SR, так что операторы могут использовать протоколы SR и SRv6 для развертывания комплексных 5G-сервисов, одновременно применяя протокол MPLS для 4G-сервисов. Благодаря этому новые сервисы могут быть запущены без ущерба для качества уже доступных.

Решение SR и SRv6, построенное на базе программируемой архитектуры сетевого процессора (NP), поддерживает беспрепятственную эволюцию от MPLS к SR, а затем и к SRv6 без необходимости вносить изменения в аппаратное обеспечение.

Первый на рынке сетевой облачный процессор (NCE) интегрирует контроль, управление и анализ, что позволит транспортному 5G-решению поддерживать работу автоматизированной системы технического обслуживания и эксплуатации полного цикла в масштабах всей транспортной сети. Сетевой облачный процессор Huawei поддерживает единый контроль и управление транспортными сетями 4G и 5G, а также предоставляет интерфейс «машина-машина» на базе моделей вместо интерфейса «человек-машина». Это сокращает количество времени, затрачиваемого на предоставление услуг, с нескольких часов до нескольких минут. Благодаря технологиям телеметрии и искусственного интеллекта, определение и устранение аварий занимает всего несколько минут вместо нескольких часов. Сетевой облачный процессор также обладает функционалом анализа больших данных, что обеспечивает визуализацию SLA, таргетированное расширение и оптимизацию транспортной сети.

О компании Huawei

Компания Huawei — ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы: телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы. Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального и совершенного мира связи. Компания направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу.

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