Ученик 6-го класса школы №10 Зафарабадского района Джизакской области Б. Б. умер от сердечного заболевания, а не от травм, полученных во время драки, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры и Министерства народного образования Узбекистана.

Радио «Озодлик» 26 февраля сообщило, что подросток скончался от случайного удара старшеклассника во время драки, произошедшей в минувшую субботу.

Как отмечает МНО, 12-летний мальчик стоял на диспансерном учете в поликлинике Зафарабадского района с врожденным пороком сердца. Он был освобожден от уроков физической культуры и получал оценки по этому предмету за теоретические знания.

Генпрокуратура опровергла сообщение «Озодлика» о том, что ребенок умер в результате травм, полученных во время драки со старшеклассником.

«Данное сообщение не соответствуют действительности. Ученики 6-го класса данной школы обучаются во второй смене, а инцидент произошел в 10:40. Вторая смена начинается в 13:05», — говорится в заявлении МНО.

23 февраля мальчик, спросив разрешение у мамы, отправился на школьный стадион смотреть футбольный матч.

«Он смотрел футбол, играл и, когда увидел, что мяч ушел за пределы поля, побежал за ним. Примерно в 10:30 он, направляясь за мячом, упал и потерял сознание. Дети сообщили об этом заместителю директора школы, который вызвал скорую медицинскую помощь. Врачи скорой помощи прибыли на место в 10:43. Смерть ребенка констатировали в 11:00 в медицинском объединении Зафарабадского района», — сообщили в Генпрокуратуре.

«На месте инцидента не было ни старшеклассников, ни учеников младших классов», — подчеркнуло МНО.

По данному факту прокуратура Зафарабадского района ведет доследственную проверку. Генпрокуратура взяла дело под контроль.