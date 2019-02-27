Комитет Каракалпакстана по лесному хозяйству и кооперативы по управлению пастбищными территориями 27 февраля получили сельскохозяйственное оборудование от ПРООН, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства организации в Узбекистане.

Часть оборудования приобретена в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между ПРООН и Государственным комитетом по лесному хозяйству, подписанным в мае 2018 года.

Оборудование, включающее тракторы и лесопосадочные машины, будет использоваться для лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря, сохранения и улучшения продуктивности пастбищ.

Пастбищные кооперативы были впервые созданы в Каракалпакстане в рамках совместного проекта ПРООН и Узгидромета «Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых районах Узбекистана».

Цель проекта, финансируемого Адаптационным фондом ООН, — создание устойчивых к изменению климата сельскохозяйственных и животноводческих фермерских хозяйств в наиболее уязвимых для засухи регионах Узбекистана.

Пилотные территории проекта охватывают Кегейлийский, Тахтакупырский, Чимбайский, Канлыкульский и Муйнакский районы. В десяти открытых сегодня кооперативах задействовано 43,4 тысячи человек.