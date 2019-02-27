72 новых направления обучения в 8 областях откроются в вузах Узбекистана в последующие годы, сообщило Министерство высшего и среднего специального образования в своем Telegram-канале.

«Министерство высшего и среднего специального образования определило быстро развивающиеся и нуждающиеся в квалифицированных кадрах области, а также необходимые для них направления образования», — говорится в сообщении.

Образовательные области:

Инженерные работы;

Технологии производства;

Архитектура и искусство;

Психология, социология и журналистика;

Здравоохранение;

Экономика и сфера услуг;

Рыболовство и защита окружающей среды;

Педагогика и гуманитарные науки.

Среди планируемых направлений обучения — проектирование и строительство стратегических объектов, эксплуатация учебных летных комплексов, менеджмент качества товара, технология производства жиров, эфирных масел, и парфюмерно-косметической продукции, рыбное производство, нанотехнологии, цифровая экономика, рекламное дело, туристический менеджмент, урбанистика, ландшафтный, промышленный дизайн, реконструкция и реставрация архитектурных памятников, детская, клиническая, социальная, семейная психология, дошкольная психология и педагогика, военная журналистика и синхронный перевод.

В сфере здравоохранения появятся направления физической реабилитации, аллергологии и иммунологии, гематологии, детских хирургии, онкологии, нефрологии, эндокринологии, клинической радиологии, медицинской генетики, косметологии, пластической хирургии и психотерапии.