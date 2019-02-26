25 февраля на стадионе «Миллий» стали известны пары команд-участниц первого тура чемпионата Узбекистана по футболу сезона 2019. Сам чемпионат будет проходить в два круга, команды сыграют в общей сложности 26 игр, сообщила Ассоциация футболе Узбекистана (АФУ).
В новом сезоне Pepsi Суперлиги сыграют 14 команд, включая «Сурхан» (Термез) и «Динамо» (Самарканд), которым АФУ «предоставила право на участие в чемпионате», говорится в сообщении.
Первые игры чемпионата Узбекистана запланированы на 8 марта. В первом туре действующий чемпион «Локомотив» вновь встретится с «Пахтакором».
Другие пары:
- «Сурхан» — «Металлург»
- "Динамо" — «Насаф»
- "Согдиана" — «Бунёдкор»
- "Навбахор" — «Коканд-1912″
- "Андижан» — «Кызылкум»
- АГМК — «Бухара»
Полное расписание игр — на сайте Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.
Ассоциация футбола также рассматривает введение нового турнира для привлечения на стадионы большего числа зрителей — Кубка лиги Узбекистана.