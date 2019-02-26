Учитель географии средней школы №74 в Денауском районе Сурхандарьинской области А. Э. травмировал пятиклассника А. И., мешавшего проводить занятие, ударив его указкой по руке. Инцидент произошел 18 февраля примерно в 9:00, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, у мальчика выявлено повреждение плечевой кости и кровоподтек.
Классный руководитель, заместитель директора школы и психологи сообщили, что ученик часто мешает учителям проводить занятия и «создает проблемы».
А. И. сообщил, что в тот день учитель просил успокоиться трех учеников, а потом подошел к нему и ударил указкой, сказав, что тот мешает проведению занятий. В больнице мальчику наложили гипс на руку.
Преподаватель признал, что ударил ученика один раз «не сильно». Он рассказал о плохом поведении А. И. и о том, что раньше этот ученик намазал ему клеем стул.
Отдел внутренних дел Денауского района ведет доследственную проверку. Генпрокуратура взяла дело под контроль.
Nika 1769
некоторые дети отвратительно ведут себя на уроках и мешают другим заниматься, под защитой скандальных родителей которые совершенно не воспитывают своих детей дома. у таких никчемных родителей такие же развязные дети, нарушающие дисциплину, вечно придираются к другим, оскорбляют и унижают своих одноклассников. и в каждом классе есть такая парочка неадекватных нарушителей.
учитель не прав, но у него каждый день по 2 смены уроков, иначе не прокормишь семью, и в каждом классе по 40+ учеников.
не зря и не просто так при Союзе учитель был высокооплачиваемой и престижной профессией на пол дня. и работал на ставку 18ч в неделю и каникулы были дольше на восстановление нервов и физич. истощения. потому что работа в школе- это нервно и трудно!
а т.к. з.п. маленькая, то приходиться сейчас учителям работать по 2 смены, на 2 ставки по 20ч, плюс 2 классных руководства. а разница в ставке сегодня 20часов в неделю вместо 18ч, это 8 часов в месяц, это нагрузка почти в полставки. получается учитель работает вместо 2 ставок 2,5 ставки. у кого нервы выдержат?
когда в норме 1,5 ставки уже предел здоровью.
Александр Мурин
У нас очень плохо работают кадры отвечающие за воспитательную часть! Можно сказать вообще не работают. Вовремя на звоночки никакак не реагируют, потом вот такие происхолят события.
Beka Geo
Подальше учителей надо загнать. Куда нибудь под плинтус.
30 лет назад, при клятых комунистах, с родителями вплоть до горисполкома работали, и спрос был огого какой. Родитель не мог просто взять и забить болт — это было равносильно тому, что на карьере ставили крест. А сейчас учитель бесправен. Ни отчислить двоечников, ни отказаться вести урок, если в классе детишки примерных родителей. Можно понять — в стране потрясающе высокий уровень образования.