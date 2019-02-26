Учитель географии средней школы №74 в Денауском районе Сурхандарьинской области А. Э. травмировал пятиклассника А. И., мешавшего проводить занятие, ударив его указкой по руке. Инцидент произошел 18 февраля примерно в 9:00, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, у мальчика выявлено повреждение плечевой кости и кровоподтек.

Классный руководитель, заместитель директора школы и психологи сообщили, что ученик часто мешает учителям проводить занятия и «создает проблемы».

А. И. сообщил, что в тот день учитель просил успокоиться трех учеников, а потом подошел к нему и ударил указкой, сказав, что тот мешает проведению занятий. В больнице мальчику наложили гипс на руку.

Преподаватель признал, что ударил ученика один раз «не сильно». Он рассказал о плохом поведении А. И. и о том, что раньше этот ученик намазал ему клеем стул.

Отдел внутренних дел Денауского района ведет доследственную проверку. Генпрокуратура взяла дело под контроль.