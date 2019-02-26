26 февраля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.

Стороны отметили положительную динамику развития узбекско-турецких отношений, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Товарооборот между Узбекистаном и Турцией за минувший год увеличился на 40%. В 2018 году в Узбекистане создано 270 предприятий с турецким капиталом. Проекты с участием турецких компаний реализуются в сфере энергетики, сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры, туризма и других областях.

За последний год количество туристов из Турции, посетивших Узбекистан, выросло в два раза.

В завершение беседы главы государств подтвердили готовность содействовать укреплению стратегического партнерства и расширению многопланового сотрудничества между двумя странами.