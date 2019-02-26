Всемирный мобильный конгресс — одно из крупнейших ежегодных мероприятий, которое открывает свои двери представителям ИКТ-индустрии со всего мира. По традиции мероприятие проходит в восьми павильонах выставочного комплекса Fira de Barcelona с общей площадью 57 тысяч кв. м, объединяя более 1,7 тысячи компаний из разных стран мира. Количество посетителей ежегодно составляет более 40 тысяч человек.

В этом году мероприятие посвящено теме «Интеллектуального соединения», объединяющей сочетание гибких, высокоскоростных сетей 5G, интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (AI) и больших данных. Компания Huawei является постоянным участником мобильного конгресса, представляя свои решения и продукты на выставке в рамках мероприятия.





«На сегодняшний день компания Huawei показала свое лидерство в таких направлениях, как 5G-технологии, искусственный интеллект, облачные вычисления и разработка дата-центров. На выставке MWC представлены новейшие решения и продукты компании, которые смогут способствовать повышению эффективности и улучшению качества работы телекоммуникационных и ИТ-компаний. Huawei будет рад поделиться опытом и пригласить своих партнеров на открытое обсуждение внедрения данного опыта в их странах. Мы надеемся, при поддержке наших опытных экспертов мы сможем помочь правительству Узбекистана развить инфраструктуру ИКТ и улучшить позицию страны на глобальном рынке», — отметил Форрест Лю, директор Huawei в Узбекистане.





В ходе Всемирного мобильного конгресса было представлено 5G-ориентированное интегрированное решение для построения транспортных сетей. Новая разработка поможет строить транспортные сети, поддерживающие все сервисы, что позволит операторам ускорить развитие технологии 5G за счет упрощенной транспортной сети и быстрого развертывания. К настоящему моменту компания Huawei выиграла свыше 40 тендеров, связанных с коммерческим внедрением 5G в области транспорта.

Также в ходе мероприятия Huawei представила конвергентное распределенное хранилище нового поколения для ЦОД FusionStorage 8.0. Новое решение основывается на принципе «Один ЦОД — одно хранилище» и поможет клиентам из различных отраслей, в том числе телекоммуникаций и финансов, с легкостью перейти в облако.





Руководители департаментов Кабинета Министров, Мининфокома, фонда Digital trust и Мирзо-Улугбекского инновационного центра также принимают участие в мобильном конгрессе. При посещении стендов Huawei им были продемонстрированы последние технологии в области 5G, планирование, построение и применение сетей пятого поколения, а также были приведены примеры успешной реализации проектов по безопасному городу, электронному правительству, цифровизации экономики и общества. С места события мероприятие освещают журналисты телеканала Uzreport TV.

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