Международный конкурс на должность директора Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого объявил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Претендент на пост руководителя музея должен обладать ученой степенью в области истории искусства, музейного дела, археологии или в другой соответствующей области, а также иметь не менее четырех лет опыта работы на позициях старшего уровня в музее, галерее или культурной организации. Кроме того, соискатель должен свободно владеть английским языком, обладать управленческими, финансовыми и деловыми навыками.

Директор будет курировать все сферы деятельности музея, включая разработку ежегодного бюджета, фандрайзинг, кадровое обеспечение, планирование и организацию выставок.

Заявки следует подавать на английском или русском языке до 25 апреля по адресу opencall@acdf.uz. Кандидатов, прошедших отборочный тур, уведомят об этом до 13 мая, очные собеседования будут проводиться в Нукусе с 20 мая.

С февраля 2017 года директором музея является Гульбахор Изентаева.

До середины 2015 года музеем Савицкого более 30 лет руководила Мариника Бабаназарова. Перед празднованием 100-летия основателя музея стало известно о ее увольнении, против которого публично выступил коллектив музея.

В июле 2018 года картина «Баба с ведрами» Александра Шевченко пострадала от ложного срабатывания водяной системы пожаротушения. Позже заместитель министра культуры Камола Акилова заявила, что в музее не может быть водяной системы. Вину за несоответствие нормам она возложила на строителей и проектировщиков, за инцидент — на руководство музея, поскольку оно своевременно не уведомило министерство о случившемся и не контролировало ночные дежурства в залах.