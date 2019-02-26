Нарушение авторских прав может стать основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности, напомнил заместитель директора учебного центра по переподготовке кадров при Агентстве по интеллектуальной собственности Узбекистана Вохиджон Аллаёров.

Он отметил, что сегодня наблюдается много правонарушений при публикации произведений узбекских и зарубежных авторов, в том числе по вопросам оплаты труда авторов и переводчиков.

«Кроме этого, необходимо строго соблюдать права на перевод и публикацию произведений мировой литературы. Обязательно согласовывать эти вопросы с автором, если он жив или если после его смерти еще не прошло 50 лет», — сказал Вохиджон Аллаёров на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 26 февраля.

Перед публикацией произведений в интернете также необходимо получить согласие владельца интеллектуальной собственности (автора или переводчика), подчеркнул он.

В Узбекистане отношения в области авторского права и смежных прав регулируются Гражданским кодексом, законом «Об авторском праве и смежных правах» и «О правовой защите программного обеспечения и баз данных для электронных вычислений», в том числе отдельными правовыми актами.

Ранее Узбекистан присоединился к договорам Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву и по исполнениям и фонограммам, а также Женевской конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм.

В начале февраля Агентство по интеллектуальной собственности было передано в систему Министерства юстиции.