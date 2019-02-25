25−27 по территории Узбекистана ожидается сухая и теплая погода, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям по ссылкой на «Узгидромет».

Температура воздуха ожидается ночью в пределах +3…+8 градусов Цельсия, днем — +13…+18 градусов, по югу и пустынной зоне — до +20 градусов, что на 2−4 градуса выше среднемноголетних значений для этого периода.

С 28 февраля по 2 марта на территорию республики будут выходить порции влажного воздуха из Туркменистана.

По Узбекистану ожидается увеличение облачности, 28 февраля-1 марта местами пройдут небольшие дожди. 2 марта дожди пройдут по большей части территории республики. По Каракалпакстану, Хорезмской области и регионам Ферганской долины в течение этого периода сохранится погода без осадков. По горным районам республики временами дожди с переходом в снег.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем 28 февраля-1 марта — +13…+18 градусов, 2 марта — +10…+15 градусов, по горным районам ночью −2…+3 градуса, днем — +5…+10 градусов.