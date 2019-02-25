Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее 21 февраля Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны из-за отсутствия «положительных изменений в экономике». Аскар Мамин, до этого занимавший пост первого вице-премьера, был назначен временно исполняющим обязанности главы правительства.

«За годы своей работы он достиг конкретных результатов на вверенных ему участках. Аскар Узакпаевич зарекомендовал себя как опытный менеджер. Считаю кандидатуру Мамина Аскара Узакпаевича наиболее подходящей для обеспечения эффективной работы нового правительства», — сказал президент Казахстана на пленарном заседании Мажилиса парламента 25 февраля.

Депутаты Мажилиса парламента одобрили кандидатуру Аскара Мамина единогласно.

Новое руководство правительства должно выработать «действенные шаги» по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач, заявил Нурсултан Назарбаев.

Аскар Мамин в разное время был акимом Астаны, министром транспорта и коммуникаций, главой компании «Казахстан темир жолы». На посту премьера Мамин сменил Бакытжана Сагинтаева, возглавлявшего Кабинет Министров Казахстана с сентября 2016 года.