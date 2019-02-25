Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия посетит Узбекистан 5−7 марта, сообщила пресс-служба МИДа.

Основные пункты его визита согласованы на встрече посла Узбекистана в Бельгии Дильёра Хакимова с исполнительным директором канцелярии генсекретаря ВТамО Аланом Харрисоном 25 февраля.

Стороны договорились, что организация окажет помощь в системном преобразовании таможенной службы Узбекистана в сфере безопасности поставок, защиты интеллектуальной собственности и правоприменительной деятельности.

ВТамО планирует провести семинары для представителей таможенной службы Узбекистана по направлениям «Контроль пассажиров и багажа в аэропорту», «Методы оценки эффективности работы таможенного контроля» и другие.