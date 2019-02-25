На автотрассе в Каракалпакстане в феврале были замечены трейлеры с крупногабаритным грузом, который некоторые очевидцы назвали «цилиндрическим чудовищем». Как сообщило в своем Telegram-канале Министерство энергетики Узбекистана, это технологическое оборудование, предназначенное для строящегося в Кашкадарьинской области завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.





Партия из двух единиц основного технологического оборудования доставлена в Узбекистан из Республики Корея через несколько стран, пройдя несколько тысяч километров, через морские пути и другие маршруты. На завод оборудование поступит в марте.

Две установки — весом 550 тонн, длиной 39 м и диаметром 6,9 м, а также весом 350 тонн и длиной 25 м — будут использоваться в цехе по производству синтетической жидкости строящегося завода.





«Благодаря этим установкам, образуемый синтез газ (метан + кислород) в результате физико-химических реакций и технологических процессов будет преобразован в синтетическое жидкое топливо — так называемый полуфабрикат, из которого, далее пройдя еще ряд процессов, будут получены основные нефтепродукты, такие как дизель, керосин и нафта», — говорится в сообщении.

Всего, по данным Минэнерго, для завода GTL изготавливается более 11 тысяч единиц технологического оборудования на более чем 129 заводах в 24 странах. На строительную площадку уже доставлено более 116 комплектов высокотехнологичного оборудования и начат их монтаж и установка. Еще 153 комплекта отгружены с заводов-изготовителей и находятся на пути в Узбекистан.





По данным министерства, реализация проекта GTL вошла в активную фазу. На стройплощадке мобилизовано свыше 5000 рабочих, строителей и инженеров, задействовано более 500 единиц строительной и специальной техники.

Uzbekistan GTL намерен выпускать ежегодно более 1,5 миллиона тонн синтетического жидкого топлива, соответствующего стандарту Евро-5, в том числе: 743,5 тысячи тонн дизельного топлива, 311 тысяч тонн авиакеросина, более 431 тысячи тонн нафты и более 50 тысяч тонн сниженного газа. Сырьевой базой завода является метан Шуртанского газохимического комплекса, объем которого в год будет составлять 3,6 миллиарда кубометров.