Министерство народного образования Узбекистана (МНО) с 2019 года приступило к реализации проекта по профилактике буллинга, сообщила пресс-служба министерства.

Он нацелен на предотвращение травли и агрессивного поведения, обучение методам позитивной психологии, а также предохранение от эмоционального выгорания и борьбу со стрессом среди учеников и сотрудников общеобразовательных школ.

В нем участвует специалист в области школьной психологии, профессор из США Лори Вульф. Его профиль — стресс-менеджмент и методы распознавания детей, испытывающих стресс и имеющих склонности к агрессии.

Согласно проекту, повышение устойчивости к буллингу и его профилактика достигаются посредством методики по выявлению детей в подавленном эмоциональном состоянии, а также обучения методам позитивной психологии.

До июля Лори Вульф будет пилотировать эту методику в четырех школах Ташкента, а также в региональных центрах переподготовки и повышения квалификации работников народного образования в Нукусе, Бухаре, Самарканде и Намангане.

В ходе проекта специалисты научатся выявлять признаки эмоциональной изоляции и депрессии у детей, оказывать помощь в управлении стрессом и агрессией, а также содействовать школьному педагогическому составу в борьбе с синдромом профессионального выгорания.

В случае успеха программы этот метод планируется внедрить в программу обучения психологов и педагогов Центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников системы народного образования.

В январе МНО совместно с ЮНЕСКО запустило проект по предотвращению насилия в образовательных учреждениях. Проект будет реализован в 2019—2020 годах и направлен на адаптацию учебных материалов по предотвращении насилия под узбекский контекст и законодательство. Ожидается, что в проекте примут участие эксперты из Европы.

Вместе с тем, экспертная группа МНО ведет Telegram-бот @xtvabbot, в которой обрабатывают заявки, поступившие от родителей, учащихся и учителей, связанные с вопросами травли, эмоционального выгорания и агрессии.