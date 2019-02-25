Национальный олимпийский комитет Узбекистана подал заявку на проведение Азиатских игр-2030 в Ташкенте и Самарканде, сообщила пресс-служба НОК.

Для оценки возможности проведения в Узбекистане комплексных соревнований в Ташкент прибыла делегация Олимпийского совета Азии (ОСА) во главе с президентом Шейхом Ахмадом Аль-Фахад Аль-Сабахом.

Стороны обсудят строительство спортивных сооружений, городка для спортивных делегаций, вопросы, связанные с логистикой, организацией транспоротных маршрутов и трансляции.

Помимо Узбекистана на проведение Азиады-2030 заявки подали Катар, Индия и Филиппины.