Почетным послом зиёрат-туризма Узбекистана стал муфтий малазийского штата Перлис Мохд Асри Бин Зайнул Абидин, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сертификат о назначении впервые в истории Узбекистана вручен муфтию в ходе I Международного форума по зиёрат-туризму, который прошел в Бухаре 21−23 февраля.

Мохд Асри Бин Зайнул Абидин — видный исламский деятель и один из лидеров общественного мнения в Малайзии, отмечает пресс-служба. Долгое время преподавал в Научном университете Малайзии, Университете Уэльса и Оксфордском центре исламских исследований.

Муфтий регулярно проводит лекции и проповеди об исламских культурных ценностях и духовно-историческом наследии Узбекистана во время пятничных молитв в центральных мечетях Малайзии, говорится в сообщении. Посол, на Facebook-страницу которого подписаны более 1,1 миллиона человек, активно продвигает Узбекистан в социальных сетях в качестве привлекательного направления для туристов-паломников.

«Наряду с этим, муфтий ведет работу по формированию туристических групп для посещения Узбекистана с обязательным включением в них исламских ученых Малайзии», — отмечается в сообщении.

В феврале прошлого года Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Малайзии.