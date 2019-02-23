В ходе посещения районов Ташкента 21 декабря 2018 года президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поставил задачу по открытию инвестиционного центра. В целях обеспечения исполнения данного поручения 23 января администрация президента и ЦБ Республики Узбекистан утвердили дорожную карту, направленную на ускорение инвестиционной деятельности коммерческих банков в 2019 году. Организация центров координации инвестиционной деятельности и управления проектами в коммерческих банках является одной из приоритетных задач, намеченных в дорожной карте.





В соответствии с этим 22 февраля Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Ташкентским городским хокимиятом и «Узпромстройбанком» был открыт Центр координации инвестиционной деятельности и управления проектами. Его основная задача — содействие инвестиционной деятельности и финансированию проектов отечественных предпринимателей и иностранных инвесторов.

Услуги в центре оказываются на основе принципа одного окна, что будет способствовать разработке бизнес-планов, технико-экономических обоснований, выявлению механизмов и источников финансирования.

В системе «Узпромстройбанка» субъектам предпринимательства предлагаются 19 видов иностранных кредитных линий на сумму 960 млн долларов США. В частности, из государств Европейского Союза, Республики Корея, Турции, Китая, России и других стран привлечены кредитные линии по финансированию закупки технологического оборудования и специальной техники. Также в целях пополнения оборотных средств субъектов предпринимательства и финансирования импорта из-за рубежа товаров и услуг предоставляются иностранные кредитные линии.

К ряду основных задач Центра координации инвестиционной деятельности и управления проектами также относятся содействие иностранным инвесторам в выборе наиболее подходящих, приемлемых проектов и вложений прямых инвестиций. Таким образом, данный центр послужит в качестве кредитного супермаркета для предпринимателей и иностранных инвесторов.





Также инвестиционный центр будет помогать предпринимателям и инвесторам решать проблемы, возникающие при повышении эффективности проекта, совместно с местными хокимиятами и соответствующими ведомствами.

Основная задача сотрудников Центра — выявление с регулярным выездом в регионы инициаторов проектов, желающих наладить предпринимательскую деятельность, содействие финансированию их инвестиционных проектов за счет иностранных кредитных линий. При этом предусмотрено уделять особое внимание наличию у сотрудников Центра разносторонних, глубоких знаний и опыта, повышению их квалификации при содействии зарубежных экспертов.

В будущем подобные центры координации инвестиционной деятельности и управления проектами будут организованы и в других регионах республики.

В целях более широкого привлечения иностранных инвесторов в Узбекистан на официальном сайте «Узпромстройбанка» создается страница Invitation page. Она поможет иностранным инвесторам, интересующимся Узбекистаном, рассмотреть и выбрать готовые инвестиционные проекты.

Новый центр послужит повышению инвестиционной привлекательности Узбекистана, посредством этого — росту объемов привлекаемых инвестиций, в том числе, прямых иностранных.

Центр координации инвестиционной деятельности и управления проектами, созданный совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Ташкентским городским хокимиятом и «Узпромстройбанком» призывает на сотрудничество всех местных и иностранных инвесторов.

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