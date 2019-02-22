«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты горячих блюд из курицы, которые можно приготовить на ужин.

Куриные котлеты с грибами и сыром





Куриные котлеты с грибами и сыром получаются вкусными, ароматными и нежными. Их можно подать даже к праздничному столу — они аппетитные, эффектные с поджаристой золотистой корочкой. Для таких котлет подойдет любой твердый сыр и грибы, которые вам нравятся.

Цыпленок «Пармиджано»





Этот рецепт понравится любителям итальянской кухни. Цыпленок «Пармиджано» — это нежное куриное филе в панировке под густым томатным соусом. Обычное суховатое мясо благодаря соусу получается сочным и ароматным. На гарнир к курице можно сварить пасту и смешать с оставшимся соусом.

Спагетти с курицей





Еще один вариант ужина в итальянском стиле — это спагетти с курицей в томатном соусе. Если цыпленок «Пармиджано» подходит для праздничных застолий, то спагетти с курицей идеальны для уютного семейного ужина. Легкое и сытное блюдо будет готово всего за полчаса и понравится семье.

Курица в сливочном соусе





Даже начинающие кулинары смогут приготовить куриные бедрышки в пряном сливочном соусе. Сливочный соус получается нежным и шелковистым, с потрясающим ароматом трав. Лучший гарнир к такой курице — салат из свежих овощей и простой отварной рис.

Куриный рулет





Те, кто следит за питанием, обрадуются возможности приготовить легкое и полезное блюдо. Этот красивый куриный рулет с начинкой запекается без масла в духовке и получается низкокалорийным — в 100 граммах блюда содержится всего 74 кКал.

Курица с яблоками





Румяная поджаристая корочка курицы и рассыпчатые кисло-сладкие яблоки восхитят притязательных гурманов. В качестве гарнира можно подать запеченную картошку, отварной рис или свежий салат.

Курица с ананасами





Если хочется попробовать чего-то новенького, то лучший выбор — курица с рисом и ананасами. Благодаря фруктам, курица приобретает пикантный вкус, который идеально сочетается с рисом и овощами.

Котлеты «сочные»





За полчаса можно успеть приготовить к ужину сочные котлеты с белокочанной или цветной капустой, благодаря которой они получатся сочными. Еще можно добавить натертую морковь, которая придаст котлетам дополнительный вкус и цвет.

Праздничный рулет





Этот рулет из куриного фарша получается таким эффектным и вкусным, что его можно подать на праздничный стол в качестве главного блюда. Рулет получается «мраморным», с вкраплениями разноцветных овощей, а внутри — отварные перепелиные яйца.

Куриные голени в сливочно-горчичном соусе





Еще один рецепт, который идеально подойдет для праздничного застолья — куриные голени в сливочно-горчичном соусе. Курица получается ароматной, сочной и вкусной, а горчица добавляет блюду пикантности. В состав блюда входят также лук и шампиньоны, поэтому вместо гарнира к нему можно подать овощной салат.

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