Аброл Джабарович Вахабов назначен советником премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Ранее Аброл Вахабов занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства c сентября 2016 года. В 2008—2016 годах возглавлял сектор развития пищевой промышленности Информационно-аналитического департамента по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета Министров.

Должности двух советников премьер-министра введены постановлением президента в конце января. Этим же документом число вице-премьеров было сокращено с восьми до пяти.