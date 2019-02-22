Президент Шавкат Мирзиёев 22 февраля провел видеоселекторное совещание, посвященное результативности работы в рамках Концепции совершенствования налоговой политики.

Как сообщила пресс-служба главы государства, после принятия концепции с начала года в пять раз выросло число предприятий, оплачивающих налог на добавленную стоимость.

В январе прогноз по поступлениям в бюджет был выполнен во всех регионах, уровень инфляции в годовом выражении составил 13% и не превысил прогнозного показателя. Это наименьший показатель годовой инфляции после либерализации валютного рынка, что свидетельствует об экономической и правовой обоснованности новой налоговой концепции, говорится в сообщении.

На совещании также отмечалось, что вследствие недостаточной квалификации и компетентности некоторых сотрудников налоговых органов допускаются серьезные ошибки.

К примеру, в некоторых районах Кашкадарьинской и Джизакской областей для консультирования субъектов предпринимательства, перешедших на уплату общеустановленных налогов, налоговые инспекторы закреплены «для галочки».

На совещании приняты дисциплинарные меры в отношении первых заместителей хокимов областей, хокимов районов и их заместителей, допустивших недостатки во внедрении новой налоговой системы.

«Пусть сотрудники налоговых органов и прокуратуры уяснят: пока у предпринимателей не сформируется полностью понимание о порядке и правилах новой налоговой системы, наложение на них наказания или штрафа не допускается. Наоборот, необходимо быть советником и помощником предпринимателей, показать им, как правильно считать и платить налоги», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Обсуждены вопросы повышения квалификации сотрудников налоговой службы, обучения налогоплательщиков составлению отчетности и заполнению счетов-фактур.

Как отмечалось на совещании, имеет место необоснованная наценка на товары из-за отсутствия у некоторых предпринимателей достаточных знаний в сфере применения новой налоговой системы. Это влияет на цены на потребительском рынке.

Членам республиканского штаба поручено выезжать в регионы и постоянно анализировать причины роста цен на местах, разрабатывать предложения по предотвращению их необоснованного завышения. Даны указания по организации встреч, специальных публикаций и передач в СМИ для ответа на вопросы касательно новой налоговой системы.

Обсуждены случаи нарушений закона, связанные с уплатой налогов. Отмечалась необходимость анализа движения товаров, реализуемых крупными производителями, импортерами и организациями оптовой торговли, и скорейшего внедрения системы электронных счетов-фактур для расширения масштаба безналичных расчетов.

Налоговым органам даны рекомендации по взысканию недоимок по налогам на местах и поиску внутренних резервов для дополнительных поступлений в бюджет. В частности, отмечалась необходимость налаживания при Государственном налоговом комитете деятельности межрегиональной инспекции по работе с крупными налогоплательщиками и импортерами.

«Как бы это сложно ни было, мы должны довести начатые реформы до конца. Однако абсолютно недопустимо, когда под видом разъяснительной работы простое изучение дел на местах превращается в проверку. Честный предприниматель под постоянной защитой государства, под моей защитой», — подчеркнул президент.





Рассмотрен вопрос эффективного использования приусадебных земель и проведения весеннего посева. Говорилось, что наблюдаются случаи бесхозного отношения к приусадебным землям — по стране 20 тысяч га приусадебных земель при 328 тысячах домов используются неэффективно.

«А ведь приусадебный участок является источником дополнительного дохода, эффективным средством обеспечения занятости и изобилия. Люди и сами не против получения дохода, выращивая сельхозкультур, но не знают, что сажать, откуда брать семена и саженцы, опасаются, смогут ли продать выращенную продукцию», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В марте-апреле посадка культур на приусадебных землях будет организована «по новой системе, с участием широкой общественности».

Руководители народных приемных вместе с председателями махаллей будут обходить дома и помогать населению. Из резервного фонда местных бюджетов будет выделено 40−50 млн сумов для доставки семян востребованных на рынке овощей, саженцев фруктовых деревьев и черенков винограда малообеспеченным, социально уязвимым семьям.

Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, благотворительный общественный фонд «Махалла» с участием опытных фермеров организуют подготовку неиспользуемых приусадебных участков населения и посадку на них ходовых на рынке культур.

Министерство занятости и трудовых отношений будет выделять из Государственного фонда содействия занятости безработным гражданам, имеющим приусадебный участок, субсидии до 10-кратного размера минимальной заработной платы на создание теплиц и приобретение семян и саженцев.

Первые заместители глав регионов, руководители четырех секторов районов и городов, с учетом особенностей каждого региона, будут принимать меры для специализации каждой махалли по плодоовощеводству, тепличному хозяйству, животноводству, птицеводству, пчеловодству, кролиководству, индейководству и другим направлениям по принципу «одна махалля — один вид продукции».