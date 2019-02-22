Министерство народного образования Узбекистана заявило, что не располагает информацией о сносе нескольких школ в Ташкенте. Сообщения о вероятном сносе распространились ранее в соцсетях.

Министерство «не получало запросы об отчуждении земельных участков и недвижимого имущества указанных школ», говорится в сообщении пресс-службы МНО.

Без согласования с министром народного образования отчуждение земельных участков и недвижимого имущества общеобразовательных и внешкольных учреждений запрещено (согласно постановлению президента от 5 сентября 2018 года о внедрении новых принципов управления в системе народного образования).

На этой неделе в Facebook-группе «Потребитель.Уз» участница создала пост: «Сегодня появилась информация, что школы из этого списка будут снесены в 2019 году». К посту прилагался скриншот с перечнем школ Ташкента.





Начальник сектора по связям с общественностью и СМИ Министерства народного образования Анвар Умаров сообщил «Газете.uz», что фрагмент таблицы, опубликованной без указания источника, имеет выраженное сходство со списком (PDF) образовательных учреждений, которые будут участвовать в рейтинге эффективности деятельности школ в 2019 году.





Список, опубликованый на сайте Государственной инспекции по надзору за качеством образования 7 февраля, включает 956 школ по всему Узбекистану, отобранных для участия в рейтинге.