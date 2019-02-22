Хокимият Ташкента опроверг информацию о сносе бывшего здания Государственной консерватории Узбекистана, расположенного на проспекте Мустакиллик в Мирзо-Улугбекском районе.

Сообщения о якобы готовящемся сносе здания распространились ранее в социальных сетях, в том числе, на Facebook-странице Государственной консерватории Узбекистана (ныне расположена по улице Алмазар). Сейчас этого поста на странице нет.

«Хокимият Ташкента и дирекция Mirzo Ulugbek Business City официально заявляют, что снос данного исторического здания никогда не планировался», — говорится в сообщении пресс-службы.

Администрация столицы призвала горожан «не тратить свое время на создание и умножение слухов» и узнавать «истинное положение дел» у хокимията по телефону: (+99871) 210−01−63.

Ранее пресс-служба столичного хокимията опубликовала сообщение, в котором заверила, что решение по проекту Mirzo Ulugbek Business City пока не принято. Обеспокоенным жителям домов на территории, попавшей в мастер-план Mirzo Ulugbek Business City, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил: «Без согласия жителей сноса не будет».

Здание по проспекту Мустакиллик, где прежде располагалась консерватория, было построено в 1930-е годы. В 2002 году оно было передано Республиканскому государственному музыкальному колледжу. Сейчас там находится академический лицей для одаренных детей при Государственной консерватории Узбекистана.