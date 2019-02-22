27 февраля в панельной дискуссии «Лаборатории бизнеса» представители бизнес-сообщества расскажут, как эти объединения влияют на деловую среду в Узбекистане и как сделать эффективный нетворкинг.

Полезные знакомства помогают достигать целей, находить единомышленников и реализовывать различные идеи. Какие контакты помогут развитию бизнеса? Как выстроить эффективное взаимодействие и найти партнеров? Как стать участником деловых сообществ?

Спикеры:

Лазиз Адхамов — сооснователь бизнес-клуба Bookcafe;

Михаил Шамшидов — председатель A-Club UJC;

Представитель Торгово-промышленной палаты.

Встреча пройдет с 18:30 по 21:30 в коворкинг-центре GroundZero Kitob Olami. Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию. Стоимость участия — 50 тысяч сумов. Скидка 50% — студентам и госслужащим — действительна только при предъявлении удостоверения. Вход для представителей СМИ при наличии служебного удостоверения — бесплатный.