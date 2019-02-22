Центральный банк Узбекистана пересмотрит прогноз инфляции на 2019 год не раньше начала третьего квартала. Возможно, пересмотр будет в понижательную сторону, заявил первый заместитель председателя ЦБ Тимур Ишметов.

Сейчас регулятор прогнозирует годовую инфляцию на уровне 13,5−15,5%, но может пересмотреть эти значения «при сохранении текущего курса денежно-кредитной политики и исполнении бюджетных расходов в рамках установленных параметров, а также качественном внедрении новой налоговой системы».

По словам Тимура Ишметова, снижение базовой инфляции и волатильности цен на продовольственные товары позволяет сказать, что, возможно, ЦБ снизит свой прогноз.

По итогам четвертого квартала 2018 года вклад базовой инфляции (инфляция без учета цен на плодоовощную продукцию и регулируемые цены — ред.) в индекс потребительских цен существенно снизился и составил 9,6%. По сравнению с сентябрем этот вклад сократился на 1,9 п. п., а по сравнению с декабрем 2017 года — на 3 п. п.

«Динамика инфляции за последние четыре месяца показала положительные изменения — базовая инфляция начала снижаться, как и волатильность цен на продовольствие. Это положительный сигнал позволяет нам сказать, что, возможно, мы наши прогнозы инфляции пересмотрим в понижательную сторону», — объяснил он.

Для уверенной корректировки прогноза ЦБ должен в течение нескольких месяцев изучить влияние на ценообразование новой налоговой среды и масштаба вторичных эффектов от повышения цен на энергоресурсы в ноябре прошлого года.

«Мы не торопимся [пересматривать прогноз], потому что налоговая реформа только началась. Январь дал положительный результат — лучше, чем мы ожидали. Такого негативного влияния на инфляцию не было. Мы осторожничаем, хотим посмотреть три-четыре месяца, как новая налоговая среда будет влиять на ценообразование, чтобы быть уверенными в корректировке своих прогнозов», — сообщил первый замглавы Центробанка.