Компания «Узстройматериалы» будет ликвидирована, пакеты акций (доли) в уставных капиталах входящих в нее предприятий будут переданы Агентству по управлению государственными активами. Это предусмотрено постановлением президента от 20 февраля о комплексном развитии промышленности строительных материалов.

Документом одобрено предложение о создании Ассоциации предприятий промышленности строительных материалов Узбекистана («Узпромстройматериалы»), вступление в которую будет добровольным. Руководство ассоциации будет избираться на общем собрании учредителей по представлению Министерства экономики и промышленности.

Правительству поручено до 1 апреля утвердить перечень инвестиционных проектов в промышленности стройматериалов, который включит 67 инвестиционных проектов по техническому и технологическому обновлению действующих и созданию новых производств общей стоимостью 1,3 млрд долларов США (в том числе за счет прямых иностранных инвестиций в объеме 692 млн долларов).

Реализация проектов, рассчитанных на 2019−2021 годы, должна привести к увеличению к 2021 году объемов производственных мощностей цемента до 17 миллионов тонн, архитектурно-строительного стекла — 32 миллионов кв. м, древесно-стружечной плиты — 380 тысяч кубометров, газобетонных блоков — 700 тысяч кубометров, обоев — 4,5 миллиона рулонов, крупнопанельных железобетонных изделий для строительства многоэтажных домов — 180 тысяч кв. м.

Специализированный проектный научно-изыскательский институт «СтройматериалЛИТИ» преобразуется в Научно-исследовательский и инжиниринговый центр «УзстройматериалЛИТИ», входящий в состав Ассоциации «Узпромстройматериалы».