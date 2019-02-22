По данным государственного центра тестирования, в 2018 году документы на поступление в вуз сдали чуть более 679 тысяч абитуриентов. Из них около 10% стали студентами. Но в этом году, по прогнозу ГТЦ, число абитуриентов увеличится более чем в два раза и достигнет отметки 1,5 млн человек.

Так что же надо сделать, чтобы успешно стать студентом престижного вуза в 2019 году? Как начать правильную подготовку и какие секреты успешной сдачи экзаменов существуют?





Школа абитуриентов Bunker lab, 91% учеников которой стали студентами различных вузов Узбекистана в 2018 году, объявляет набор на суперинтенсивные курсы, рассчитанные всего на пять месяцев. Это реальный шанс для тех абитуриентов, которые еще не начали подготовку к поступлению. За пять месяцев они подготовятся с нуля до желаемого уровня.





К тому же 24 февраля в 15:00 команда Bunker Lab приглашает всех желающих на открытие нового филиала. В честь этого события будет проводиться розыгрыш сертификата на полное бесплатное обучение по любому предмету на выбор.

В этот день гостей ожидает:

торжественное открытие;

психологический тест на профориентацию;

бесплатные консультации по всем предметам;

развлекательная программа и кофе-брейк;

скидки новым клиентам.





Специальный гость — Сухроб Теляев, преподаватель с многолетним опытом работы на посту главного эксперта по составлению тестов в ГТЦ. Он раскроет все секреты поступления и ответит на любой вопрос про вступительные экзамены.





Телефоны для регистрации: (+998) 95−143−0−1−43, (+998) 95−194−01−94.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Ахмад Дониш, дом 19

Ориентир: городская больница №7, напротив ресторана «Рандеву»

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