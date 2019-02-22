С 2019 года призыв на срочную военную службу граждан Узбекистана, не имеющих права на отсрочку от призыва, будет проводиться в марте-апреле (ранее — в феврале-марте). Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 22 февраля.

Военнослужащие, призванные на срочную военную службу в 2018 году, будут уволены в резерв в марте-апреле.

Как мы уже писали, с предложением о переносе сроков призыва в конце января выступил Шавкат Мирзиёев. Министерство обороны ранее сообщало, что призыв в зимнее время сопряжен с трудностями прибытия граждан из отдаленных районов в пункты сбора, затратами на обеспечение теплом помещений призывных пунктов и другими вопросами.