«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на 23 и 24 февраля.





В Ташкенте стартовали две кинопремьеры: комедии «Зеленая книга» и «Как я стал русским».

Продолжаются показы фильмов: «Громкая связь», «Семь ужинов», «Клаустрофобы», «Снегоуборщик», «Лего Фильм 2», «Бабушка легкого поведения 2», «Семья по-быстрому», «Астрал: Новое измерение», «Исломхужа», Super Xizmatkor, Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy.

В воскресенье, 24 февраля, в фойе театра Ilkhom пройдет бесплатный показ российского фильма «Рассказы».

23 и 24 февраля в Human House пройдут творческие мастер-классы, на которых можно попробовать себя в качестве гончара или же художника.

В субботу желающие смогут посетить курс рисования китайской живописи «Образное мышление».

В Компьютерной академии IT Step 23 февраля пройдет открытый урок по анимации и оживлению анимированного персонажа.

В центре The Woman в субботу пройдет тренинг «Девочка. Девушка. Женщина» для желающих раскрыть женственность и мудрость.

24 февраля Zlotnikov dance centre проводит День открытых дверей, где каждый сможет познакомиться с новыми для себя направлениями и попробовать себя в танцах.

В воскресенье в Центре развития навыков пройдет «лаборатория» для родителей, педагогов и детей на тему «Образование для будущего».





23 и 24 февраля в Экопарке пройдут открытые игры по лучному бою.

Первая EPAM Insider конференция, посвященная трендам IT-индустрии, состоится в Ташкенте 23 февраля.

Новая доставка японской кухни Sushi-Mushi проведет дегустацию суши, роллов и гунканов 23 февраля.

24 февраля в парке «Ашхабад» пройдет бесплатный «Контрольный забег» на 10 км от сообщества Tashkent Runners.

В воскресенье, 24 февраля, в ТРЦ Next пройдет выставка-ярмарка изделий ручной работы.





23 февраля на сцене Дворца искусств «Туркистон» состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца «Узбекистан».

24 февраля впервые в столице пройдет танцевальное событие Vogue Ball от Zlotnikov Dance Centre.





В Ташкенте также проходят выставки «Золотые нити, уникальные орнаменты» в Государственном музее искусств и выставка в поддержку первого официального приюта «Целый мир водном взгляде» в фойе театра «Ильхом».





На выходные несколько заведений подготовили для детей творческие мастер-классы.

23 и 24 февраля в кондитерской «Шоколадница» и ресторане Flavors пройдут кулинарные мастер-классы для маленьких поварят. На мастер-классе в ресторане «Путешественник» ребенок сможет изготовить галстук-бабочку и испечь тематическое печенье.

Развить актерское мастерство, пластику и сценическую речь можно 23 и 24 февраля в учебном центре Premium study. В центре Metrika 24 февраля дети смогут узнать все о происхождении Земли, а также познакомиться с современным искусством в галерее Zero Line 23 февраля.

Компьютерная академия IT Step проведет бесплатные мастер-классы по созданию видео с использованием спецэффектов, основам создания сайтов и моделировании в Sketchup.





Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает детей и взрослых на познавательную шоу-программу, где посетители смогут попробовать себя вверховой езде.

В магазине настольных игр Hobby Games пройдет бесплатная игротека.

В учебном центре Global Education пройдет показ мультфильма на английском языке «Ральф против интернета».

Еще на выходных можно сходить семьей на выступление Московского цирка-шапито «Акула», чтобы посмотреть на человека-пластилина, танцующих мишек, африканских львов и воздушных гимнастов.





Тематические вечеринки и развлекательную программу на выходные приготовили CMI, Na Nebe, Bourbon Restaurant, The Kitchen, Sultan Suleyman, The Time.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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