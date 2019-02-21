В Мирзо-Улугбекском филиале «Узпромстройбанка» состоялась церемония награждения победителя акции «Путешествуй бесплатно!» В мероприятии участвовала народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева, которая вручила победителю акции — клиенту Бухарского регионального филиала «Узпромстройбанка» Фирдавсу Холназарову — бесплатную путевку на 10-дневное увлекательное путешествие на двоих в Малайзию, Таиланд и Сингапур.

«Узпромстройбанк» совместно с Visa International и Tourist.uz проводил акцию для владельцев международных и сумовых пластиковых карт Visa. По условиям акции, пользователи данных видов пластиковых карт банка должны были совершить со своих счетов покупки не менее трех раз по 250 долларов США или в эквиваленте данной суммы в национальной валюте.





Акция проводилась с 1 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года. В ней приняли участие 1034 клиента «Узпромстройбанка». А 15 февраля с помощью программы Random.org в режиме онлайн был определен победитель — клиент Бухарского регионального филиала «Узпромстройбанка» Фирдавс Холназаров.

«Я очень люблю путешествовать. Став победителем акции, убедился, что надо всегда верить в мечту, строить планы на будущее и надеяться на удачу», — сказал победитель Фирдавс Холназаров.

«Мы предлагали этот проект очень многим банкам. Среди них „Узпромстройбанк“ — первое финансовое учреждение, выступившее с инициативой. Мы очень признательны руководству банка и надеемся на продолжение сотрудничества в еще более новой форме», — сказала Икболой Мирзахмедова, руководитель компании Tourist.uz.

На правах рекламы.