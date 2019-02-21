Соединенные Штаты Америки не ведут переговоры с движением «Талибан» о выводе войск из Афганистана. Об этом заявил командующий Центральным командованием Вооруженных Сил США генерал Джозеф Вотел на конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии 21 февраля в Ташкенте.

28 января издание New York Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по Афганистану посла Залмая Халилзада сообщило, что США и движение «Талибан» договорились об основных условиях соглашения, которое может привести к выводу американских войск из страны.

«Для нас будет важно поддерживать открытое общение, чтобы у нас было общее понимание и согласованность. Позвольте мне также прояснить, что США не ведут переговоры с „Талибаном“ о выводе наших войск [из Афганистана]. Наша цель — примирение между правительством Афганистана и талибами. Посол Халилзад работает над созданием основы для возможного взаимодействия афганских переговоров между правительством и талибами», — пояснил Джозеф Вотел.

По его словам, многие сообщения в СМИ о мирных переговорах часто неверны и вызваны слухами.

«[Сообщения] о будущих усилиях по достижению мира будут приняты во внимание [гражданами] в предстоящий сезон выборов (президентские выборы в Афганистане пройдут в июле 2019 года — ред.), так как разные участники начинают бороться за политическое преимущество», — сказал он.

Глава Центкома ВС США назвал переговоры о прекращении огня решающим шагом на пути к доверию. Между тем, американская сторона продолжит поддерживать военное давление на «Талибан».

"Наша миссия не изменилась. Мы не получили каких-либо новых приказов о сокращении численности или выводе войск. Все изменения, которые мы вносим в диспозицию сил, будут осуществляться только в результате политического прогресса", — подчеркнул Джозеф Вотел.

Как он отметил, США стремятся помочь создать стабильного регионального партнера в лице Афганистана. «Цель — устойчивый политический результат и примирение между правительством Исламской Республики Афганистан и движением „Талибан“. Военно-тактическая обстановка остается относительно неизменной. Ни одна из сторон не может получить полное преимущество военным путем. Но комбинация целенаправленного военного давления на талибов для поддержки переговоров дают основания для оптимизма», — сказал глава Центкома ВС США.

В начале февраля силы международной коалиции в Афганистане нанесли авиационный удар по укрытию талибов, расположенному на территории уезда Навзад провинции Гильменд. После были атакованы позиции движения «Талибан» в Газни.

Успех Национальных сил безопасности и обороны Афганистана повысил доверие со стороны граждан Афганистана к их силам безопасности, считает глава Центкома.

«Но прогресс был дорогостоящим. Это очень, очень, очень тяжелая борьба с очень решительным врагом, и постоянная поддержка со всего региона является ключом к нашему успеху», — подчеркнул Джозеф Вотел.