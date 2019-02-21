Агентство информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования в среду представили проект «Bolalik kunlarimda» («Дни моего детства») — аудиоверсии узбекских народных сказок, сообщила пресс-служба агентства.

Аудиосказки выкладываются каждые три дня в Telegram-канале @bolalikkunlarimda. Сейчас там доступны пять сказок на узбекском и русском языках. Ежемесячно 10 сказок будут выпускаться на дисках.

Над созданием аудиоверсии сказок работала группа специалистов, включая переводчиков, детских психологов и известных актеров.

В планах авторов проекта выпустить аудиосказки народов мира, в том числе на английском языке, а также аудиоверсии узбекских сказок на других языках.

Кроме того, в рамках проекта «Ko‘ngil ko‘zi» будут подготовлены версии аудиосказок для детей с ограниченными возможностями.

В будущем планируется интегрировать аудиосказки в процесс обучения и использовать их в качестве учебного пособия на предметах, связанных со становлением личности.

На презентации участники прослушали первую озвученную в рамках проекта сказку «Зумрад и Киммат». В озвучивании персонажей приняли участие актриса Дилноза Кубаева, певица Муниса Ризаева, артисты Ноила Тошкентбоева, Зухра Солиева и Рустам Расулов.