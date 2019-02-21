Samsung 21 февраля презентовала в Сан-Франциско свой первый складывающийся смартфон Galaxy Fold, сообщила пресс-служба компании.

Модель Galaxy Fold оснащена первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display диагональю 7,3 дюйма. У смартфона шесть камер: три из них расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой.





Фото: Samsung.

Galaxy Fold способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки. Устройство оснащено 512 Гб встроенной и 12 Гб оперативной памяти.

Смартфон будет доступен в четырех цветах: Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. Мировые продажи начнутся 26 апреля. Смартфон будет стоить от 1980 долларов.





Samsung также представила новые модели Galaxy S — Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые получили большой иммерсивный экран, продвинутые камеры с интеллектуальными функциями и функцию беспроводной обратной зарядки.





Кроме того, компания презентовала обновленную серию носимых устройств Galaxy Watch Active, браслеты Galaxy Fit и Fit e и беспроводные наушники Galaxy Buds.