Главный врач Аброр Пирриев футбольной сборной Узбекистана разъяснил положительный результат допинг-пробы вратаря Игнатия Нестерова. Футболист стал жертвой производителей биологически активных добавок, которые для повышения производительности иногда добавляют «запрещенные химические составляющие, не указывая их в инструкциях, считает он.

Препарат сибутрамин для снижения веса, который принимал Игнатий Нестеров, был произведен китайской компанией, не имеющей лицензии, отметил специалист пресс-службе Ассоциации футбола.

Запрещенные препараты Всемирным анидопинговым агентством (ВАДА) можно разделить на три группы: категорически запрещенные; препараты, которые можно использовать по назначению врача; вещества, которые можно использовать без назначения врача, но должны быть указаны перед проверкой на допинг.

«Ситуация с Нестеровым относится ко второй категории. Многие под словом „допинг“ подразумевают что-то ужасное, и связывают это с тем, что спортсмен совершил деяние равносильное преступлению. К примеру, всем хорошо известный препарат „Цитрамон“ от головных болей, также может считаться допингом, если спортсмен не предупредил врача о его применении, а врач не указал это перед допинг-пробой. Вы не можете винить себя или кого-то еще за то, что просто приняли „цитрамон“, верно?» — заявил Аброр Пирриев.

Сибутрамин используется для снижения веса и является запрещенным только во время турниров. «Если футболист принимал бы это лекарство до соревнования, то в ходе турнира допинг-проба была бы отрицательной, так как оно не задерживается долго в организме человека», — продолжил главврач.

Как отмечает специалист, многие спортсмены принимают БАД, однако при изучении препаратов, было выявлено, что конкурирующие компании идут на крайние меры и добавляют в запрещенные химические составляющие, не указывая их в инструкциях по применению.

«Эти компании позиционируют свои препараты как „натурально чистые“, то есть содержащие в себе травы или, что в них не содержится запрещенных веществ для спортсменов. Но на деле все оказывается иначе. Игнатий Нестеров стал жертвой такой ситуации», — сказал он.

Во избежании таких ситуаций в будущем, по словам Аброра Пирриева, необходимо принимать препараты только проверенных и надежных производителей, имеющих соответствующий сертификат, сотрудничающих с ВАДА и другими спортивными организациями. Поэтому АФУ подписала контракт со швейцарской компанией Sponcer, которая сотрудничает с ведущими клубами и командами Европы, для предоставления необходимых медицинских препаратов для сборной Узбекистана.