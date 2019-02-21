Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Аскара Мамина, говорится в указе президента. Члены нынешнего правительства будут исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.

Ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство страны должно уйти в отставку, так как «не справилось с проведением структурных реформ».

«Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет», — говорится в заявлении.

По словам главы Казахстана, правительству совместно с Национальным банком не удалось создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов, конкретных результатов по реализации госпрограмм нет. «Положительные изменения так и не достигнуты», — сказал он.

Нурсултан Назарбаев отметил, что новое руководство правительства должно выработать «действенные шаги» по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач.